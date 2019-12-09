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Spor istikbal mobilya kayserispor - çaykur rizespor maçının ardından

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Çaykur Rizespor maçının ardından

Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söylerken, İlk 10 dakikada iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında tartışmaya açık bir pozisyonla gol yedik. Maç genelinde çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Maçı kazanmak isteyen taraf daha çok bizdik ama kaybettik. Kayserispor da elindeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştı. Kendilerini tebrik ediyorum şeklinde konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şu ifadeleri kullandı Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Zor süreçlerin içinden beraber geçerek, bu takımı ligde bırakmak için çalışacağız. Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim bu işi başarabileceğimizi düşünerek buraya geldim. Önümüzde 3 tane zorlu maç var. Kadromuz kısıtlı belki ama mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah kümede kalma başarısı göstererek herkesin takdirini kazanacağız.

Kadroda yer almayan Umut Bulut ve Şamil Çinaz'ın durumunun sorulması üzerine Uygun, Umut ve Şamil bizim futbolcu kardeşlerimiz. Ben idmanda kim olursa onu oynatıyorum. Umut ve Şamil idmanda olmadıkları için de onları kadroya almadım. Onlar da pazartesi ya da salı günü idmanda yer alacaklardır dedi.

Spor istikbal mobilya kayserispor - çaykur rizespor maçının ardından

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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