Son Dakika Haberleri: Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe Maçının Ardından

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe Maçının Ardından

5 dakika önce

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe maçının ardındanYasin DALKILIÇ-İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -SPOR Toto Süper Lig 22. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Chery ve Mensah'ın golleri ile 2-1 yendi.

Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe Maçının Ardından, System.String[]
Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe maçının ardından

Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -

SPOR Toto Süper Lig 22. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Chery ve Mensah'ın golleri ile 2-1 yendi. Maç sonu konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Önemli bir üç puan aldık dedi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirterek, şunları söyledi

Aynı puana sahip iki takımın maçıydı. Alt kısımdaki takımların puan aldığı bir haftaydı. İki takım adına stresli ve stratejisi farklıydı. Hazırlanışı bakımından güzel bir gol oldu. VAR ve teknolojinin devreye girmesiyle her şeyi alabiliyorsunuz. İyi oynayan isimleri de oyundan almanız gerekiyor. Rakibiniz sağdan soldan gelen ortaları vardı. Biz biraz daha bekledik. Duran toptan da golü yedik. Hakem adına da zor bir maçtı, ama iyi yönettiler. Umut'a Sen pres yapan oyuncu rolünü benimse dedim. Mükemmel bir orta ile ikinci golü bulduk. Haftaya Atiker Konyaspor ile oynayacağız ve saygıyla baktığımız bir takım. Onlarla yapacağımız maça hazırlanacağız.

GOLE SEVİNİRKEN MAĞLUBİYET YAŞADIK

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, Kaybetmek bizim adımıza kötü oldu. Maçtan önce aynı puana sahip iki takımın maçıydı. Son anda yediğimiz golle yenilmek üzücüydü. İlk yarının son bölümlerinde iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda da Kayseri takımı topu bize verdi. İlerideki futbolcularımızı iyi topla buluşturamadık. Tam rakibimize şok yaşatacakken golü yedik. Gole sevinirken mağlubiyet golünü yedik. Evimizde daha iyi oynuyoruz. Kazanarak tekrar çıkış arayacağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:44 Kaynak: DHA

Spor
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