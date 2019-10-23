Spor istikbal mobilya kayserispor, yeni malatyaspor hazırlıklarına başladı
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SPOR İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:24 Kaynak: DHA
SPOR İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım 1 günlük aradan sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yoğun yağmur altında yapılan antrenmanın ilk kısmında futbolcular düz koşu yaptı. Kayserisporlu futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Geride kalan 8 hafta sonunda 4 beraberlik 4 yenilgi alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puan ile son sırada yer alıyor.
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