SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
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SPOR İstiklal'de Trabzonspor coşkusuOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı. Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:57 Kaynak: DHA
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