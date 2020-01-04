Spor istiklal marşı okununca penaltı atışları durdu - Son Dakika
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Spor istiklal marşı okununca penaltı atışları durdu

6 saat önce

SPOR İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durduSinan HARMANCIAMASYA,(DHA) -AMASYA'da liselerarası futbol şampiyonası yarı finalinde penaltı atışlarının yapıldığı sırada karşılaşmanın oynadığı sahanın yakınındaki okulda İstiklal Marşı okununca hakem Ömer Karakaya, atışları durdurdu.

SPOR İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durdu

Sinan HARMANCIAMASYA,(DHA) -

AMASYA'da liselerarası futbol şampiyonası yarı finalinde penaltı atışlarının yapıldığı sırada karşılaşmanın oynadığı sahanın yakınındaki okulda İstiklal Marşı okununca hakem Ömer Karakaya, atışları durdurdu. Saygı duruşuna geçen hakem ve futbolcular daha sonra penaltı atışlarına devam etti.

Amasya'da düzenlenen Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda, 12 Haziran Anadolu Lisesi ile Merzifon Mithatpaşa Mesleki Ticaret Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca penaltı atışlarına gidildi. İki takım arasında karşılıklı yapılan penaltı atışları sırasında futbol sahasına yakın olan Borsa İlköğretim Okulunda İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Futbol maçının hakemi Ömer Karakaya, penaltı atışlarını durdurarak, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından futbolcular, idareciler ve taraftarlar maçın hakemi Ömer Karakaya'yı alkışladı.

Karşılaşma sonucunda penaltı atışları ile rakibini yenen 12 Haziran Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Spor istiklal marşı okununca penaltı atışları durdu

Karakaya, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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