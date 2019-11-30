Son Dakika › Güncel › Spor isviçre teknik direktörü vladimir petkovic'in açıklamaları - Son Dakika
Spor isviçre teknik direktörü vladimir petkovic'in açıklamaları
6 saat önce
SPOR İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
SPOR İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in açıklamaları
Son Dakika: A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu! İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı