Son Dakika › Güncel › Spor italya teknik direktörü roberto mancini'nin kura ile ilgili açıklamaları - Son Dakika
Spor italya teknik direktörü roberto mancini'nin kura ile ilgili açıklamaları
6 saat önce
SPOR İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin kura ile ilgili açıklamaları. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü EURO 2020 kura çekiminin ardından