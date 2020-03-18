SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyorTolga YANIK / KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
SPOR İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Tolga YANIK/ KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Topla yapılan çabukluk hareketleri, gruplar halinde yapılan 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlar ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Faruku Miya ile Marin Anicic yer almadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:09 Kaynak: DHA
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