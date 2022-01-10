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SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

10.01.2022 05:40

Demir Grup Sivasspor maçının ardındanİsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktöre İlhan Palut ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda buludu.

İLHAN PALUT: BUGÜN İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün iyi günlerinde olmadıklarını belirterek, "Bugün iyi bir günümüzde değildik. Buna rağmen ilk yarının bütününde ve ikinci yarının başında oyunun kontrolü bizim elimizdeydi; ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Bunu üçüncü bölge etkinliğine ve net gol pozisyonuna çevirmekte zorlandık. Evet, bugün yenildik kendi sahamızda. Maça baktığımız zaman da belki her ne kadar üretkenliğimiz az olsa da maçı kaybedecek bir durum da ortada yoktu; ama futbol böyle bir şey. Rakibimiz bir gol attı ve kazandı. Onları tebrik ediyorum. Golü yediğimiz dakikaya kadarki oyun, oyuna hakim olan bir Konyaspor takımı, üretemeyen bir Konyaspor takımı vardı. Ligde böyle maçlar oynayabiliriz. Birçok takımın böyle maçlarına şahit olmuşuzdur. Tabii ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Normal ama normal olmayan bizim adımıza golü yedikten sonraki periyotta ortaya koyduğumuz oyun. Kendi sahamızda gol de yiyebiliriz. Belki ikinci golü de yiyebiliriz. Ama biz takım olarak kendi oyunumuzdan sahada ayrılmamalıydık. Çok iyi bir seyircimiz vardı, bizi mükemmel desteklediler. Onlar da bizim hemen beraberliği yakalamamızı, belki bir gol daha atıp maçı kazanmamızı istiyorlardı ama bu bizi bir aceleciliğe sevk etmemeliydi" diye konuştu.

"MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu ifade eden Palut, "Bize hiç yakışmayan son derece uzaktan rakip ceza sahasına direkt toplar denedik. Bu bugün için beni mağlubiyetten daha da üzdü diyebilirim. Dersler çıkaracağız. Oyuna hakim olduğumuz dönemde nasıl üretken olabilirdik. Bunu bir daha konuşacağız. Maçı bir daha izlemem gerekiyor. Artı bu da bize bir ders oldu. Gol yiyebiliriz, sahada her şey olabilir. Ama kendi oyunumuzdan ayrılıp şuursuzca bunu tolere etmeye çalışmanın bize asla ve asla bir faydası olmayacağını bugün yaşayarak öğrenmiş olduk. Bunun dışında üzgünüm, mağlubiyetten dolayı. Taraftarımıza bugün de bir iyi sonuç izletmek isterdik. Onlar evlerine mutlu göndermek isterdik ama bu bizi yolumuzdan ayırmayacak. Kendimize güvenimizi aşağı almayacağız. Gol yedikten sonraki paniğimizin ilerideki haftalara asla ve asla taşımamanız lazım. Sakin kalıp çalışmaya devam edip bugünkü eksiklerimizi bir şekilde gidermemiz gerekiyor" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: İYİ OYNADIK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise alınan galibiyetin kendileri için çok önemli belirtti Çalımbay, şunları söyledi: "Biz buraya puan ve puanlar için geldik. Amacımız iyi bir şekilde ayrılmaktı. Futbolcu kardeşlerim hepsi elinden geleni yaptı. Zaman zaman hatalarımız oldu. Ama iyi onyadık, iyi mücadele ettik. Konyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle kendi sahasında taraftarıyla çok daha etkili oluyorlar. Buradan böyle bir galibiyetle ayrılmak kolay değil. İyi oynadık ve başardık. Sadece tek üzüldüğüm maçın ikinci yarısının son 10 dakikası gerçekten güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik rahat bir şekilde bitirebilirdik. Zaman zaman baskı da yedik. Çift santrfor oynamaya başladı Konya, gerçekten onları da başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel şekilde karşıladılar. Kaptığımız topları çok güzel ataklarla gittik ama maalesef son paslarımızda dikkatli değildik. Alınan galibiyet bizim adımıza önemli. Şimdi önemli olan kalan diğer maçlarımız Trabzon maçı, Göztepe ve Fenerbahçe maçı. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra, hem lig, hem kupayı aynı anda götürmeye çalışacağız. Bu galibiyetimizi de tabiki bizim Asbaşkanımız Serkan Aydın'ın tedavi süreci var. Ona armağan ediyoruz."

Çalımbay, oyuncularından memnun olduğunu belirterek, "Bizim mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. En az 2-3 tane oyuncu almamız gerekiyor" dedi.

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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