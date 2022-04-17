SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

17.04.2022 18:02

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktör İlhan Palut ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: KIRILMA YAŞAMAMA ADINA GAZİANTEP MAÇI ÖNEMLİYDİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kırılma yaşamama adına Gaziantep FK maçının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Rize'de hayal kırıklığına uğradık, hem 3 puan kaybettik, hem de 2'ncilik yarışındaki avantajımızı rakibimize verdik. Onun ertesinde bir kırılma yaşamama adına diğer maçlardan önce de gereksiz bir strese girmeme adına Gaziantep maçı son derece önemliydi. Gaziantep takımı potansiyelli oyunculardan oluşan, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti; ama maçın başıyla beraber onun kontrolünü elimize aldık. İyi bir dakikada da Endir ile golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki tane gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz yok muydu? Mutlaka vardı. 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 tane de gol yedik. Bugünden de negatif anlamda çıkar adımlarımız ve bunlar oldu. Devam edeceğiz."

EROL BULUT: PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, gösterdikleri performansın maçı kazanmak acısından yeterli olmadığını belirtti. Bulut, "İlk yarıya baktığımızda dengeli bir oyun vardı 30 dakika içerisinde. Rakip 1-0 öne geçti. Zaten kırmızı kartı yedikten sonra ve tamamen Konyaspor'un lehine oyun döndü. Kırmızı karttan 3 dakika sonra 2 golü yemiş olduk. İlk yarı hiç sahada olmayan pozisyon yaratamayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. İkinci yarı 10 kişiye kalmamıza rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. Gol atmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik. Yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirdik. Ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmak veya berabere getirmek açısından yeterli değildi. Nitekim Konyaspor'u 3 ve 4'üncü golü attıktan sonra haklı olarak da maçı kazanmış oldu" diye konuştu.

SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

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Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti! Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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