Spor ittifak holding konyaspor - göztepe maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ittifak holding konyaspor - göztepe maçının ardından - Son Dakika

Spor ittifak holding konyaspor - göztepe maçının ardından

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe mağlubiyetinin ardından takımın üstünde iç sahada kazanamamanın baskısı olduğunu söylerken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok iyi oynadıklarını ifade etti.

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe mağlubiyetinin ardından takımın üstünde iç sahada kazanamamanın baskısı olduğunu söylerken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok iyi oynadıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında kendi sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maça galibiyet için çıktıklarını ancak iç sahada kazanamanın oyuncular üzerinde baskısının olduğunu belirten Korkmaz, "Oyuncularım beraberlik golünden sonra psikolojik olarak oyundan düştü. İç sahada kazanamamanın baskısının oyuncularımızın üzerinde olduğunu gördüm. Çalıştık, çabaladık, kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Takımın başında 3 gün antrenmanlara katılabildiğini ifade eden Korkmaz, bir oyuncunun sakatlandığını, bir oyuncunun hasta olması nedeniyle yapacakları farklı hamleleleri yapamadıklarını, maç sırasında da Ömer Ali Şahiner ve Jonsson'un sakatlığı nedeniyle yine farklı hamleleleri yapamadıkları için talihsizlik yaşadıklarını belirtti. Korkmaz, takım, hocalar, kulüp ve taraftar olarak hep birlikte içinde bulundukları durumun üstesinden geleceklerini, mücadeleye ve savaşa devam edeceklerini söyledi.

ERSAN PARLATAN: BU SONUÇLA İZMİR'E GİDECEĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Konya'ya 3 puan almak için geldiklerini ifade ederken, "Buraya gelmeden önce 3 puian hedefimiz vardı. Maçın ilk yarısında pozisyon vermedik. 34'üncü dakikadaki golle geriye düştük. Takımın reaksiyon vermesi adına 1-1'i yakalamamız çok önemli oldu. 2'nci devrede de hep topun bizde kalışı ve geçiş oyunları nedeniyle oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi oynadılar. 3-1'lik sonuçla İzmir'e gideceğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Spor ittifak holding konyaspor - göztepe maçının ardından

İttifak Holding, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:10 Kaynak: DHA
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