SPOR İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardındanİsmail AKKAYA KONYA (DHA) - Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, "Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu...

Medipol Başakşehir maçının ardından

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İsmail AKKAYA KONYA (DHA) - Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, "Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı dedi.

İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak ve kendilerinin şampiyonluk yolunda olması nedeniyle kritik bir maç olduğunu bildiklerini belirterek, "Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Deplasmanda oynayan bir takım için en büyük avantajdı. Daha sonra 1-1 oldu. İstediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları doğru değerlendirdi. İkinci yarı hamlelerimiz oldu. 3-3'ü yakaladık. 3-3'den sonra bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakika defansın arkasında kaptırdığımız bir topla Konyaspor galibiyetini ilan etti. Konyaspor'u kutluyorum. Maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Rakibimiz bizden çok daha iyi mücadele etti ve maçın sonunda haklı bir galibiyet aldılar diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok etkiliyeciydi. Mağlup olmamıza rağmen ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz, o stres, o baskı, o geçmişten gelen kaybetme duygusu, oyuncuların üzerinde baskı ve stres bunu yapıyor. 3-1'i tutamadık. Geri pastan iki gol yedik. Sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Önümüzde önemli 2 maç var ve inşallah ligde kalan Konyaspor olur dedi.

Kaleci Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soru üzerine de Korkmaz, "Şu an konuşulacak konu değil. Sezon bittiğinde konuşulur ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 00:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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