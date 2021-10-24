Avrupa Kupası'nda üçüncü tura yükseldiler - Son Dakika

Hentbol Avrupa Kupası (EHF Cup) 2. tur ilk maçında Yunan ekibi A. E. S. H. Pylea'ya tek gol farkla yenilen ekibimiz rövanşı 28-19 kazanarak tur atladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası (EHF Cup) ikinci tur rövanş maçında Yunanistan ekibi A. E. S. H. Pylea'yı 28-19'luk skorla mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki ilk maçı 28-27 kaybeden takımımız, rövanş karşılaşmasındaki farklı galibiyetle turu atlamayı başardı. Takımımız Yunanistan temsilcisi önünde ilk yarıyı da 18-12 önde geçti. Üçüncü turdaki rakibimiz, 27 Ekim'de çekilecek kurada belli olacak.

Ekibimizde Yeliz Özel 9, Tamara Bokaric ve Burcu Dindar 5, Sibel Kıcıroğlu 3, Yasemin Özgür ve Dilek Yılmaz 2, Ece Sözmen ve Gülsüm Bedel ise 1'er sayı kaydetti.