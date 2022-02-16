SPOR İzmir kulüplerine yeni destek - Son Dakika

SPOR İzmir kulüplerine yeni destek (2)

İZMİR, (DHA)

Kanada'da çıkan bir Türk girişimi olarak İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde İzmir kulüpleri ve amatör sporculara katkı sağlaması hedeflenen Tribation projesinin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

Sporun ve sporcunun dünya çapındaki buluşma uygulaması olma planıyla yola çıkan projenin İZVAK Başkanı Ali Erten, Tribation CEO'su Timur Toramanoğlu, World17 CEO'su Adam Even Garipoğlu'nun ev sahipliğindeki tanıtımına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Uygulamanın dünya çapında 3 yıllık kullanıcı hedefinin 300 milyon kişi olarak açıklandığı toplantının açılış konuşmasını yapan İZVAK Başkanı Erten, "İletişim, tüm dünyada yeni bir dönem ve gelir modeli yarattı. Tribation uygulamasının global hisselerinin yüzde 3'ü, İZVAK üzerinden İzmir kulüplerine dağıtılacak. Kulüpler, uygulamayı kulüp profilleriyle indiren amatör sporcular ve taraftarlar üzerinden pay da alacak. Bu, bugünden yarına gerçekleşecek bir durum değil. Uzun soluklu, kalıcı ve sürekli artar bir gelir modeli. İlklerin kenti İzmir, İZVAK'ın getirdiği iş birliği ve güç birliği ile çok önemli bir projeye başlıyor" dedi.

Projenin ilk teklif edildiği kulüp olan Spor Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye teşekkür eden Ali Erten, "Tribation ve Wordl17'den ilk teklif Göztepe'ye gelmesine rağmen projeye tüm İzmir kulüplerini katmak için İZVAK ile ortak hareket etti. Bu durum bizleri daha da gururlandırdı, ne kadar çok yol aldığımızı ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gördük. Tribation, sporun içindeki tüm aktörlere fırsat ve kaynak yaratırken, gelişimlerini destekleyecek, bir yandan da kulüplerimiz maddi kazanç sağlayacak" diye konuştu.

SPORUN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Tribation CEO'su Timur Toramanoğlu, 2018'de başlayan projenin dört yılda geliştirildiğini belirterek, "Dünyada artık en önemli şey network. Tribation, sporun içerisinde yer alan herkesi tek bir sosyal medya platformunda toplayacak. Projeye İzmir'den başlayarak çok doğru bir tercih yaptık. Bu açıdan İZVAK'a çok teşekkür ederiz. 48 dil seçeneği bulunan uygulama, yakın gelecekte dev bir platforma dönüşecek. Yıllar sonra bunu Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başlatmamız çok konuşulacak" yorumunu yaptı.

Wordl17 CEO'su Adam Evren Garipoğlu, Tribaton'un 3 yılda 300 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği vurgulayarak, 'World17 olarak Tribation'u çok değeri buluyoruz. Marka, fırsat eşitsizliğini engelleyerek, menajerlerin organizasyonuna zarar vermeden, gelişmemiş bir yerde veya gelişmiş ancak arkasında kimsenin olmadığı yerlerdeki profesyonel sporculara ulaşılmasını sağlayacak. Amacımız küresel spor camiasının merkezi olmak" dedi.

KULÜPLERİN İKİ FARKLI GELİRİ OLACAK

Garipoğlu, Tribation'un gelir modelini ve bunun İzmir kulüplerine nasıl aktarılacağı konusunu da özetleyerek, "Kulüpler bu noktada iki fraklı gelir elde edecek. Uygulamayı indiren her kişi, eğer bir İzmir kulübünü seçtiyse buradan kulübe bir kaynak gidecek. Diğer yandan Tribation'u global marka değerinin yüzde 3'ü İZVAK üzerinden yine İzmir kulüplerine aktarılacak. Sistem ne kadar büyürse kulüpler o kadar büyük ve kalcı gelirlerin sahibi olacak" diye konuştu.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu da projeyi desteklerini ifade ederken, İGC Başkanı Dilek Gappi, "Biz de İGC olarak uluslararası iki proje yürütüyoruz. Dar kalıpların dışına çıkıyoruz. Sorunları birbirimize anlatarak çözemeyiz. Tribation bu açıdan bir çıkış noktası olarak. Hepimiz dijital çağa ayak uydurmak zorundayız" vurgusu yaptı.