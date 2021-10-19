Genç yüzücüden çifte madalya - Son Dakika

24 ülkeden 1100 sporcuyu kapsayan dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi Oceanman'in Türkiye ayağı Alanya'da yapıldı. Yaşar Üniversitesi öğrencisi Şehran Kartal, 10 Kilometre Oceaman yarışı erkekler 16-19 yaş grubunda birinciliği, genel klasmanda da üçüncülüğü kazandı.

Türkiye'de ikinci kez yine Alanya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman tamamlandı. Oceanman Türkiye; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Keykubat sahilinde başlayan final günü 10K Oceaman ve 5K Oceanman yarışları yapıldı. Bugüne kadar açık su yüzme yarışlarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi bulunan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehran Kartal (18), büyük bir başarıya imza attı. Kartal, 2 saat 34 dakika 45 saniyelik derecesiyle 10 kilometre Oceaman yarışı erkekler kategorisinde genel klasmanda üçüncü, 16-19 yaş grubunda ise birinci oldu.

Spordaki başarısının yanı sıra Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü yüzde 100 akademik başarı bursuyla kazanıp hazırlık sınıfında okuyan Şehran Kartal, hedefinin milli takıma seçilerek ülkemizi uluslararası alanda da başarıyla temsil etmek olduğunu ifade etti.