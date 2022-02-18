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SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer - Son Dakika

SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer

18.02.2022 00:05

SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zaferMustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Skor ne olursa olsun bu bizim için çok büyük bir zafer" dedi.

SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Skor ne olursa olsun bu bizim için çok büyük bir zafer" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Fenerbahçe gibi kendilerinin de mücadeleye çok iyi hazırlandığını ifade ederek, "Rakibimize çok iyi çalıştık. Fenerbahçe en başta çok kuvvetli bir şekilde oynadı ancak biz de akıllı şekilde oynayarak top dolaştırdık ve Fenerbahçe'nin açık vermeyeceği şekilde alanımızı kapattık. Ondan sonra rakip gol atamadığı için biraz daha heyecanlı oynamasıyla, sakin oyunla taktik üstünlüğü ortaya koyduk ve sonrasında gol geldi. Golden sonra fırsatları değerlendiremedik ve çok talihsiz bir gol yedik. Pelkas gol attı, oradaki tek boş oyuncuydu. Üst üste attığımız 2 golle maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Sonra şanssız bir gol yedik. Ama bizim için her şekilde çok büyük bir zafer. Skor ne olursa olsun bu bizim için çok büyük bir zafer. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok iyi oyuncuları, geçmişi olan bir kulüp. Antrenör ekibi olarak bu maça çok değer veriyoruz. Her şey bitmiş değil, bir maç daha var buradan bir avantajla dönüyoruz. İletişim konusunda hiçbir sıkıntımız yok, hocamız bizim yanımızda gibiydi. Maçtan önce hazırlık aşamasında görüştük. Tüm kararları ekip olarak birlikte alıyoruz. Hocamız maçı izliyordu televizyondan ve devre arasında görüştük. Maçtan sonraki duygularını bilemiyorum hocanın" diye konuştu.

"ARKADA ÇOK BOL ALAN BULDUK"

Köstl, çok iyi bir zeminde oynadıklarını ifade ederek, "Son oynadığımız Slovacko maçında bunu karşılaştırırsak pas yapma imkanı bulamıyorduk. Burada istediğimiz her türlü pası yerden hızlı bir şekilde oynayabildik. O sebeple çok daha rahat atağa çıktık. Oyuncularımızın bazılarından normalin daha da üstünde performans gördük. Traore inanılmaz bir gol attı. Golün dışında topu durdurdu ve atak yememizi engelledi. Rakibin oyunu da durumumuz etkiledi. Golü yedikten sonra rakip çok fazla açıldı ve arkada çok bol alan bulduk. Özellikle rakibin sol kanadındaki açıkları elimizden geldiğince değerlendirdik. Üst üste bulduğumuz ataklarla rakibin ve taraftarın sakinliği bozuldu, hatta çakmak bile atıldı. Çok daha üretken bir futbol oynadık" şeklinde konuştu.

SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer
SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer
SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Skor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Jaroslav Köstl: Bizim için büyük bir zafer - Son Dakika


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