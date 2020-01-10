Spor jesse sekidika galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum - Son Dakika
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Spor jesse sekidika galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum

6 saat önce

SPOR Jesse Sekidika Galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyumGalatasaray'a yardımcı olmak için elimden geleni yapacağımFatih Terim, Galatasaray'a gelmemde en büyük sebeplerden biriTaraftarlarımız ilk günden beri beni çok güzel karşıladıSerhan TÜRK - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Jesse...

SPOR Jesse Sekidika Galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum

Galatasaray'a yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım

Fatih Terim, Galatasaray'a gelmemde en büyük sebeplerden biri

Taraftarlarımız ilk günden beri beni çok güzel karşıladı

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Jesse Sekidika, Birçok teklif aldım ama tamamen benim konstrasyonum Galatasaray üzerineydi. Benim tek isteğim yer burasıydı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrası yeni transfer Jesse Sekidika, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tek istediği yerin Galatasaray olduğunu ifade eden Jesse Sekidika, Birçok teklif aldım ama tamamen benim konstrasyonum Galatasaray üzerineydi. Benim tek isteğim yer burasıydı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum. İlk teklifi aldığımdan beri bugünü bekliyordum. Umarım daha fazla forma şansı alarak daha iyisini yapabilirim diye konuştu.

GALATASARAY'A YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Galatasaray'ın hedeflerine ulaşması için yardımcı olmaya çalışacağını belirten Sekidika, Bir forma rekabeti olacak ama son karar hocamızın. Ben en iyi şekilde çalışıp maçlarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük hedefleri var, ben de bu hedeflere yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım şeklinde konuştu.

FATİH TERİM GALATASARAY'A GELMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEPLERDEN BİRİ

Teknik direktör Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Jesse, Fatih Terim, benim buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri. Kariyeri boyunca çalıştırdığı genç oyuuncuları çok iyi yerlere getirdi. Ben de genç bir oyuncuyum. Umarım ben de hocam ile birlikte iyi yerlere geleceğim dedi.

TARAFTARLARIMIZ İLK GÜNDEN BERİ BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI

Gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür eden Sekidika, Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelmeden önce de desteklerini gösterdiler, geleli 2 gün oldu ona rağmen çok büyük destekte bulundular bana. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri beni çok güzel karşıladılar. Benim de en kısa zamanda kendilerine bunu ödemem gerekiyor ifadelerini kullandı.

Spor jesse sekidika galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum

Galatasaray, Bora Füzesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
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