SPOR Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak

Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacakAlmanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevini bırakacak.

Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevi bırakacak Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevini bırakacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sene düzenlenecek EURO 2020'den sonra Löw'ün görevinden ayrılacağı ifade edildi. Açıklamada Löw'ün, "Bu turnuvada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" sözlerine yer verilirken, Federasyon Başkanı Fritz Keller de, "Löw'ün kararına büyük saygı duyuyorum. Kendisi, dünya futbolunun en büyük teknik adamlarından biri" ifadelerini kullandı.



Son Dakika

Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu

Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı