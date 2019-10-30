Son Dakika Haberleri: Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
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Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

14 dakika önce

Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştüNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı.

Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

DİYARBAKIR Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi. Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü. Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, atta da herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi. 13 atın katıldığı yarışı ise Halit Polat'ın jokeyliğini yaptığı 'Para Saçan' isimli at kazandı. 'Dugem'in jokeyini düşürdüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Spor jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Cihan Yıldırım, Diyarbakır, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
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