SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz

07.10.2022 11:56

SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruzMustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 'İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık.

SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 'İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4-5 gol de olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımımım için bir sinyal. Takımım özgüvenli, maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında AEK Larnaca'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir maç çıkarttıklarını belirten Jesus, 'Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4-5 gol de olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımımım için bir sinyal. Takımım özgüvenli, maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK'

Oyuncularının oynatmak istediği sistemi her maç daha iyi anladığını vurgulayan Jesus şöyle konuştu:

'Biz Beşiktaş maçında da savunmada 3'lü değil 4'lü oynadık bugünkü gibi. Maç içerisinde değişimler olabiliyor. Top bizdeyken arkada 3 oyuncu var ama top bizde değilken savunmayı 4'lüyoruz. Oyuncularım her geçen gün, her maç daha da iyi anlıyorlar yapmak istediklerimizi. Çalışıyoruz özgüvenli şekilde. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz bir şey kazanmadık. Hedeflerimiz için önümüzde uzun bir yol var. Takımın kaliteli oyun sergilerken aldıkları keyfi gördüğüm için mutluyum.'

'BUGÜN ZAJC OYNAYABİLİRDİ AMA ARDA'YI ALMAYA KARAR VERDİM'

Miha Zajc'ın oynamamasıyla alakalı sorulan soruya ise Jesus, 'Zajc'ın profesyonel anlamda problemi yok. Tercihler benim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler sadece oyuncuları maçta görüyorsunuz ama hafta boyunca idmanlarda ben performanslarını görüyorum. Oyuncularıma 'Aynı maçtaki gibi antrenman yapın' derim. Antrenmanlar benim seçimlerimde çok önemli. O bölgede daha çok Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Aynı zamanda Mert de var kendisi sakat. Arao'da var o da sakatlandı. Bugün Zajc oynayabilirdi, kafamda sokmak vardı ama Arda'yı almaya karar verdim. Taraftar da Arda'nın oynadığını görmek istiyor. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkartmak istedim ve Arda'yı oyuna soktum. Daha kötü durumda olan oyuncularda var mesela Bruma. Bruma'yı ben istedim ama Avrupa'ya yazamadık. Bazı kararlar vermek istiyoruz ve bu kararları veren benim? şeklinde cevap verdi.

Jesus, AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra'nın kendisiyle ilgili kullandığı övgü dolu sözleriyle ilgili olarak ise 'Rakip meslektaşımın söylediklerinden dolayı memnunum. Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var ve iki defa final oynadım. Ama belirtmiş olduğum gibi meslektaşımın sözlerinden memnunum' ifadelerini kullandı.

'MERT VE ARAO BİR SÜRE TAKIMDA OLAMAYACAK'

Mert Hakan ve Willian Arao'nun son durumlarıyla ilgili olarak ise Portekizli teknik adam şunları söyledi:

'Mert Hakan, Beşiktaş maçında Gedson ile girdiği pozisyonda dizinde problem yaşadı. Maçın sıcağı sıcağına hissedemedi. Maçtan sonra sağlık ekibi durumuna baktığında 3, 4 haftalık teşhis koydu. Arao da kas yorgunluğu var. 4 günde 2 maç yaptık, pazar günü yine maç var. Yoğun bir takvimde bu tarz şeyler normal. Her şeyi de kontrol edemiyorsunuz. Mert ve Arao bir süre takımda olamayacak.'

'YARIŞ RENNES, FENERBAHÇE VE HATTA AEK LARNACA ARASINDA DEVAM EDİYOR'

Avrupa Ligi'nde ilk sırada yer aldıkları grubun son durumuyla ilgili de düşüncelerini aktaran Jorge Jesus, 'Güncel puan durumuna baktığım zaman fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e karşı kaybetti 0 puanı var. Kiev dışarıda kaldı. Yarış Rennes, Fenerbahçe ve hatta AEK Larnaca arasında devam ediyor. Şuanda 4 puan gerideler. Güney Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. 3 gün sonra yine bir lig maçına çıkacağız. Umarım bu yoğun tempoda başka sakatlık yaşamayız. Büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem Avrupa da hem kendi yerel liglerinde yarışırlar. Ben hoca olarak bunu istiyorum. Başarının bazı sonuçları olabiliyor. Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de olsanız aynı durum geçerli. Şampiyonlar Ligi biraz daha farklı. Şampiyonlar Ligi'nde 1 gün daha ekstra gününüz oluyor. Avrupa Ligi'nde Perşembe oynayıp Pazar oynuyorsunuz. Başarının bedeli de bu' açıklamasında bulundu.

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SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Jorge Jesus: Başarılı olmak için her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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