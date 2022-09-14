SPOR Jorge Jesus: İyi bir skorla buradan ayrılacağız

Jorge Jesus: İyi bir skorla buradan ayrılacağız

"Muhakkak bize sahada problemler çıkaracaklardır ama karşılık vereceğiz"

"BAY arası iyi geldi"

"Rennes ve Dinamo Kiev grubun favorisi"

"Bruno Genesio iyi ve ilginç bir kariyere sahip"

"Daha fazla taraftarımızın olmasını isterdik"

Batshuayi: Her iki takım için de büyük bir savaş olacak sahada

"Oynadığımız tüm kulvarlarda en sonuna gitmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Özgüvenim üst noktada"

Mustafa AKIN/ (DHA)- Jorge Jesus, "Yarın zor bir maça çıkacağız. Rennes ve Dinamo Kiev bana göre bu grubun favorileri. Elimizden geleni yaparak gruptan çıkmak istiyoruz ve yarın iyi bir skorla buradan ayrılacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Jorge Jesus, "Yarın zor bir maça çıkacağız. Rennes, Fransa ligi takımı ve Fransa ligi hem kulüpler hem de milli takımlar bazında Avrupa'nın en üst düzey 5 ligi arasında yer alıyor. Rennes ve Dinamo Kiev bana göre bu grubun favorileri. Elimizden geleni yaparak gruptan çıkmak istiyoruz ve yarın iyi bir skorla buradan ayrılacağız" diye konuştu.

"MUHAKKAK BİZE SAHADA PROBLEMLER ÇIKARACAKLARDIR AMA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Rakiplerinin değerini bildiklerini dile getiren Jesus, "Mükemmel oyuncuları var. Ligde 6'ncı sıradalar, bu da onların kalitesini gösteriyor. Muhakkak bize sahada problemler çıkaracaklardır ama biz de buna karşılık vereceğiz. Onlar da bizim gibi çok fazla oyuncu değiştiriyor" şeklinde konuştu.

"BAY ARASI İYİ GELDİ"

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftanın ardından Rennes ile oynayacağının hatırlatılması üzerine Jesus, "Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık, bay geçtik bu haftayı pazar günü maç var. Bu geçen ara iyi geldi ama kısa sürede lig maçına çıkacağız. 2 maçtan biri diğerinden daha önemli değil. Ligde oynayacağımız maçtan dolayı bu maçta tercihlerimizi ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız" diye konuştu.

"RENNES VE DİNAMO KİEV GRUBUN FAVORİSİ"

Jesus, futbolda takımların değerine bakıldığı zaman fikirlerin şekillendiğini ifade ederek, "Rennes ve Dinamo Kiev bu grubun favorileri. Maçlardan sonra alınan sonuçlara göre bu değişebilir ama şu anki fikrim 2 takım grubun favorisi" dedi.

"BRUNO GENESİO İYİ VE İLGİNÇ BİR KARİYERE SAHİP"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun iyi ve ilginç bir kariyere sahip olduğunu söyleyen Jesus, "Yarın teknik direktörler karşılaşmayacak. Teknik direktörler de önemli ama oyuncular sahada yer alacak. Tabii ki hocaların değeri önemli ama bir o kadar da oyuncuların değeri önemli. Rakibimizde Baptiste Santamaria, sakatlık yaşadı yarın oynayacak mı bilmiyorum. Onlar da bizim gibi çok değişiklik yapıyorlar, yarın da öyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA TARAFTARIMIZIN OLMASINI İSTERDİK"

Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan yerler hakkında görüşleri sorulan Jesus, "Bu durumu biliyorduk sayıca az taraftar olacak. Biz daha fazla taraftarımızın olmasını isterdik ama Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları için aldıkları bir karar bu. Rennes de çok fazla Fenerbahçe taraftarı var ama bunu kabul etmemiz. Rennes Kulübü'nün Fenerbahçe taraftar biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki" diyerek sözlerini noktaladı.

BATSHUAYI: SAHADA HER İKİ TAKIM İÇİN DE BÜYÜK BİR SAVAŞ OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi ise zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ifade ederek, "Özgüvenli bir takıma karşı oynayacağız. Sahada her iki takım için de büyük bir savaş olacak" dedi.

"OYNADIĞIMIZ TÜM KULVARLARDA EN SONUNA GİTMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Batshuayi, ligde kaydettiği golle alakalı, "Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kaldı. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

"ÖZGÜVENİM ÜST NOKTADA"

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu ve memnun olduğunu ifade eden Batshuayi, "Özgüvenim üst noktada. Burası Fenerbahçe, rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız bütün kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Batshuayi sözlerini şöyle noktaladı: "Açıkçası Rennes de gelişim gösterdi. Genel anlamda futbol sürekli olarak gelişim gösteren bir olgu. Ülke futbolu da gelişim gösterdi."