SPOR Jorge Jesus: Lucescu sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri

'Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz'

'Min-jae, benim için ağır bir darbe oldu'

'2 takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum'

Szalai: yarın oynayacağımız ilk resmi maç için sabırsızlanıyoruz

Mustafa AKIN/ LODZ (Polonya), (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 'Lucescu sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolculardan Attila Szalai, Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, rakibi iyi tanıdığını ifade ederek, 'Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir rakip çıktı. Geçen sene onlara karşı oynadım ve iyi tanıyorum. Zor anlar olacaktır ama iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Rakibimizin oyuncularının yüzde 70-80'i Ukrayna Milli Takım oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz' diye konuştu.

'POZİTİF DÜŞÜNCEYE SAHİP KALİTELİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istediklerini kaydeden Jesus, 'Bu bize özgüven veriyor. Rakibimiz 4-5 yıldır birlikte oynuyor biz ise 4-5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım yarınki maç sadece sportif çerçevede geçer. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyor, acılarını paylaşıyoruz. Ukraynalı oyuncular muhakkak duygusal anlamda kendilerini güçlü hissediyordur' şeklinde konuştu.

'MIN-JAE, BENİM İÇİN AĞIR BİR DARBE OLDU'

Tecrübeli teknik adam, "Lucescu sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri? diyerek, 'Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor. Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum. Min-jae sürpriz oldu, durumu 3 gün önce belli oldu. Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemliydi ama takımımızda iyi oyuncular var. Yine de Min-jae'nin sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz' dedi.

'2 TAKIM ARASINDA DENGELİ BİR GÜÇ DENGESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jesus, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Tarihi büyük bu kulübün özel günü. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türkiye için önemli bir gün. Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama 2 takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de çoğu oyuncu daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı, Fenerbahçe'de uzun süredir burada olamadı. Biz istek kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olursak onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum.'

SZALAI: YARIN OYNAYACAĞIMIZ İLK RESMİ MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai ise başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, 'Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun antrenmanlar yaptık. Maça hazırız. Yarın oynayacağımız ilk resmi maç için sabırsızlanıyoruz. Teknik heyetimiz rakibimizi bize en iyi şekilde anlattı. Onlardan neler beklememiz gerektiğini, iyi ve kötü yönlerini söylediler. Rakibimizi iyi biliyoruz' dedi

Szalai, tüm takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini bildiğini dile getirerek, bu sezon büyük hedefleri olduğunu ifade etti.