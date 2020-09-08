SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorum - 1 - Son Dakika

SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorum - 1

SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorumVIDEO YOKBurada olduğum için çok mutluyum'Hedef her zaman yüksek olmalı''Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncuyum''En başta sağlığımıza dikkat etmeliyiz''Taraftarın inanılmaz bir desteği oluyor''Liderler takım için her zaman en...

SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorum

VIDEO YOK

Burada olduğum için çok mutluyum

'Hedef her zaman yüksek olmalı'

'Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncuyum'

'En başta sağlığımıza dikkat etmeliyiz'

'Taraftarın inanılmaz bir desteği oluyor'

'Liderler takım için her zaman en iyisini düşünürler'

'Emre Belözoğlu'na büyük saygım var'

Mustafa AKIN İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu ve sahalara bir an önce dönmek istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi Jose Sosa, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıktı. Biraz karmaşık bir durumdan geldiğine dikkat çeken Sosa yaptığı açıklamada, 'Önümüzde olan pandemiden dolayı sağlık konusunda sıkıntılıydım. Şu an gerçekten burada olduğum için mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek için çok istekliyim. Tabi ki de Türkiye'ye birçok kez gelip gittim, her seferinde farklı şekilde oldu. Burada olmam güzel, çünkü beni çok istediler. Bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem herkes çok iyi davrandı. Bu sefer buradayım ve çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Takıma geç katıldığını söyleyen Sosa, 'Bu yüzden de takımla antrenmanlara katılamadım. Hoca ve takım iyi ve sert çalışıyorlar. Bu süreçte, geri döndüğümde vücudumu daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bu süreci iyi geçirmeye çalıştım. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor ki lig de uzun. Akıllıca çalışmak gerekiyor' diye konuştu.

'HEDEF HER ZAMAN YÜKSEK OLMALI'

Hedefin her zaman yüksek olması gerektiğini vurgulayan yıldız oyuncu, 'Bunun için de öncelikle başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını tahmin etmek şimdiden zor ama iyi bir sezon geçirmek lazım. Tabi ki ben bireysel olarak en iyimi vereceğim ve takım halinde de birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz' ifadelerini kullandı.

'FARKLI POZİSYONLARA ADAPTE OLABİLEN BİR OYUNCUYUM'

Çalıştığı teknik direktörlerden yana her zaman şansı olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, 'Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncuyum. Hocayla daha pozisyon konusunu konuşmadık. Orta saha konusunda da çok önemli isimler var takımda. Alternatif olması, iyi bir takım olmak için çok önemli. Ben en iyimi verebilmek için en iyi pozisyonda oynayacağıma inanıyorum' açıklamasında bulundu.

'EN BAŞTA SAĞLIĞIMIZA DİKKAT ETMELİYİZ'

Takımda çok önemli isimler olduğuna dikkat çeken Sosa, 'Bu isimler kulübe ve tarihine iyi işler yapabilecek ve tarihte kalabilecek isimler. Ben de bütün takımdaki oyunculardan biriyim. İsimlerin önemi yok, en iyi şekilde hazır olmalıyız. Hazırlığım devam ediyor ama bu sene biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemiden dolayı tekrar liglere ara verilebilir. En başta sağlığımıza dikkat ederek lige devam etmeliyiz' dedi.

'TARAFTARIN İNANILMAZ BİR DESTEĞİ OLUYOR'

Taraftarsız olarak karşılaşmalara çıkacakları için üzgün olduğunu belirten Sosa, 'Çünkü burada oynadığım her zaman, takım kötü olduğunda inanılmaz bir destek vardı. Taraftarın özellikle kötü zamanlarda takımı ileri iten bir ambiyansı vardı. İnşallah bu süreci atlatıp taraftarımızla birlikte maçlarımıza çıkabileceğiz' diye konuştu.

'LİDERLER TAKIM İÇİN HER ZAMAN EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜRLER'

Takımda liderlerin önemli olduğunu vurgulayan Sosa, 'Liderler her zaman takımın en iyisini düşünürler. Kaptanlarla, diğer liderlerle ilişkiler iyi olmalıdır. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum; Trabzon'da da liderdim ama diğer oyuncularla iyi ilişkiler kuruyorduk. Liderlikte pozitiflik öne çıkar ve en iyiye takımı nasıl götürürüze dayanır' dedi.

'EMRE BELÖZOĞLU'NA BÜYÜK SAYGIM VAR'

Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Sosa, 'Kendisine büyük bir saygım var. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Hem karakter olarak hem de transfer sürecinde benimle iletişime geçmesine çok mutlu oldum. Kendisine, başkana, yönetime çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Her yıla farklı baktığının altını çizen Sosa, 'Burada 2 senelik kontratım var. Hayatta bazen ciddi kararlar almanız gerekiyor. Pandemi sürecinden sonra kararlar değişebiliyor. Pandemi sürecinde Arjantin'e dönebilir miyim diye düşündüm ancak burada olmaktan çok gururluyum. Allah'a şükür ki bu yaşta son zamanlarımda burada olup en güzel şekilde faydalı olmayı sürdürmeyi çok istiyorum' açıklamasında bulundu.

SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorum - 1

Can Bartu Tesisleri, Emre Belözoğlu, Jose Sosa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Jose Sosa Bir an önce sahalara dönmek istiyorum - 1 - Son Dakika

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