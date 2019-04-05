Spor Judo Antalya Grand Prix Başladı
1 saat önce
Judo Antalya Grand Prix başladıTolga YILDIRIM- Emrah GÜLANTALYA, (DHA)2019 Judo Antalya Grand Prix'ne 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu mücadele ediyor.
Judo Antalya
Grand Prix başladı
Tolga YILDIRIM- Emrah
GÜLANTALYA, (DHA
)
2019 Judo Antalya Grand Prix'ne 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu mücadele ediyor.
Antalya'da düzenlenen 2019 Judo Antalya Grand Prix'i, kadınlarda 48, erkeklerde 66 kilo müsabakalarıyla başladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu katılıyor. Turnuvada Türkiye
Judo Milli Takımı 38 sporcuyla mücadele ediyor. Üst düzey olimpik sporcuların da katıldığı Grand Prix'te derece yapan sporcular, Tokyo
Olimpiyatları'na kota puanı alacak.
Turnuvanın ilk gününde kadınlarda 48, 52, 57 kilo, erkeklerde ise 60 ve 66 kilo olmak üzere 5 kategorinin birincileri belirlenecek. 2019 Antalya Grand Prix'i pazar günü sona erecek. 14 kategoride mücadele edecek sporcularda dereceye girenlere toplam 100 bin Dolar ödül verileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:55 Kaynak: DHA
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