SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor - Son Dakika

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor

ANKARA,(DHA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle 'evde spor yap' çağrısında bulundu. Evde spor yapan ve köpekleriyle vakit geçiren Huysuz, 'Spor camiası olarak en güçlü şekilde geri dönmek için tekrar evlerimizde sporu en iyi şekilde devam ettireceğiz' dedi.

'HİJYENİMİZE DİKKAT EDECEĞİZ'

Başkan Sezer Huysuz, sağlığa dikkat etme vurgusu yaparak, 'Judo ailesi olarak evde kalmaya devam ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış olan koronavirüsün etkilerini azaltmak bizlerin elinde. Evde kalmaya devam edeceğiz hijyenimize sağlığımıza dikkat edeceğiz. Verilen kurallara uyacağız. Bu süreci en kısa sürede atlatmak için hep beraber çalışacağız' diye konuştu.

'TÜRKİYE, EVDE KAL'

Sağlık çalışanlarına teşekkür eder Sezer Huysuz, 'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz. Süreci en iyi şekilde götürdüklerini biliyoruz ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Judo camiası, spor camiası, ülke olarak ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam edeceğiz. Evde kalarak sporumuza da devam edeceğiz. Spor camiası olarak en güçlü şekilde geri dönmek için tekrar evlerimizi sporu en iyi şekilde devam ettireceğiz. Bu da bizim ülke olarak olimpiyatlarda dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve uluslararası arenada bayrağımızı en iyi şekilde en üste taşımak için mücadelemizi evde vereceğiz. Daha güçlü olarak geri döneceğiz. Türkiye evde kal!' şeklinde konuştu.

'EVDE SADECE YEMEK VE DİNLENMEK YOK'

Başkan Huysuz, evde olanlara spor yapma çağrısında bulunarak, 'Ama evde kalarak sadece yemek ve dinlenmek yok. Sporumuza, judomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben de bildiğim kadarıyla sizlere işin püf noktalarını göstererek tekrar zinde kalarak güçlü bir şekilde döneceğiz' dedi.