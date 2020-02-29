Spor judoda kupa heyecanı kemer'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor judoda kupa heyecanı kemer'de başladı - Son Dakika

Spor judoda kupa heyecanı kemer'de başladı

6 saat önce

Judoda kupa heyecanı Kemer'de başladıLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - NAZIM ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası, 17 ülkeden 517 sporcunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Judoda kupa heyecanı Kemer'de başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - NAZIM ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası, 17 ülkeden 517 sporcunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından, Türk judosunun kurucularından Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Nazım ve Natık Canca Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 17 ülkeden 517 sporcu mücadele ediyor. Avrupa Judo Birliği (EJU) yıllık faaliyet takviminde de yer alan ve bugün Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başlayan mücadeleler yarın sona erecek. Turnuvaya Türkiye'den 81 kadın ve 101 erkek sporcu katılıyor.

Organizasyon ile ilgili konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Öncelikle iki gün önce alçakça ve hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizim için önemli olan vatan, birlik ve bayrak aşkı. Burada biz çocuklarımızla ülkemizi temsilen bulunduğumuz Nazım ve Natık Canca Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda bayrağımızı göndere çekerek, bunu şehitlerimize armağan etmek istiyoruz" dedi.

Sporcu sayısına göre bu kategorideki en büyük turnuvalardan birini yaptıklarını aktaran Başkan Sezer Huysuz, "Bizim için burada sporcularımızın bir sonraki müsabakalara hazırlanmaları ve bu yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve ülkemizde organize edeceğimiz Ümitler Dünya Şampiyonası'na hazırlık olarak görüyoruz. Burada üç gün de ortak çalışma kampı var, bütün gelen ülkelerle beraber" diye konuştu.

Spor judoda kupa heyecanı kemer'de başladı

Antalya, Avrupa, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahile vuran 200 metrelik boru görenleri şaşkına çevirdi
İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor judoda kupa heyecanı kemer'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]