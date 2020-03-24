SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede - Son Dakika

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

6 saat önce

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanedeOlgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Olgucan Kalkan İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile sarı-kırmızılı kulüpte test işlemleri sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal da tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Kançal hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, Evet diyerek cevap verdi.

SPOR Kaan Kançal tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray, Bora Füzesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:15 Kaynak: DHA

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