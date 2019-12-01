Son Dakika Haberleri: Spor kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3
Son Dakika Güncel Spor kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3 - Son Dakika

Spor kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3

6 saat önce

SPOR Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3.

SPOR Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3

Spor kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -3

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
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