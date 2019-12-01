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Spor kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -2
6 saat önce
SPOR Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -2.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
SPOR Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 14 yaralı -2
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