Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı - Son Dakika

Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

6 saat önce

SPOR Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

SPOR Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın'ın final bölümünden 2. fragman yayınlandı! Şirin, Bahar'ı görünce sinir krizi geçiriyor
Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek" Bunu da gördük! Ön kaputa oturttuğu kadın ile trafiğe çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]