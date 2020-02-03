Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı - Son Dakika

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Spor kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı
6 saat önce
SPOR Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
SPOR Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı
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