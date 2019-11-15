Spor kadın voleybolculardan aksaray'ı tanıtan kısa film

Kadın voleybolculardan Aksaray'ı tanıtan kısa film

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden ve namağlup olarak ikinci sırada bulunan Aksaray ekibi Kuzeyboru'nun oyuncuları, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kısa film çekip, sosyal medyada yayınladı.

Ligde geride kalan 5 haftada oynadığı maçlardan galip ayrılan Kuzeyboru'da sporcular, Aksaray'ın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan kısa film çekti. Sosyal medyada yayınlanan kısa film beğeni topladı. Hasandağı'ndan Tuz Gölü'ne, Sultanhanı Kervansarayı'ndan Ihlara Vadisi'ne kadar kentin çeşitli noktalarında çekilen filmde rol alan kadın voleybolcular, bu hafta sahalarında oynayacakları maçı da kazanıp, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, oyuncularının kenti tanıtan bir film hazırlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Öcal, "Bu kısa film sadece takımımız acısından değil Aksaray açısından da çok önemli idi. Voleybol camiası içinde Türkiye'nin birçok yerinde Kuzeyboru'yu takip eden sosyal medya kullanıcıları var. Buradan çok ciddi geri dönüşler aldık" dedi.

Ligdeki başarılarını sürdürmek istediklerini ifade eden Tuncay Öcal, "Ligin 6'ncı haftasında Ted Ankara Kolejlileri konuk edeceğiz. Bu maçtan önceki 5 maçımızı da kazanarak 15 puanla grupta set avantajıyla ikinci durumdayız. Son iki haftada deplasmanda Merinos ve Kahraman Kazan karşısında 3-1'lik skorlarla her iki maçta da galip geldik. Ted Ankara Koleji maçına salı ve perşembe günleri çift idman yaparak hazırlanıyoruz. Bu hafta seyircilerimizi salona davet ediyoruz. Seyircimizin desteğiyle galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Ligin sonunda hedeflediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz diye o şekilde çalışıyoruz. İki yıldır hem bölgesel ligde hem de ikinci ligde bu başarıyı gösterdik. Bu yılda 1'inci Lig'de de aynı başarıyı elde edip Aksaray'ı Sultanlar Ligi'ne çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Duygu Üçdağ da, kente katkı sağlamak için tanıcı film hazırladıklarını belirtti. Ligdeki başarılarını sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Üçdağ, şunları söyledi:

"Ted Koleji hazırlarını süründürüyoruz. Beşte beş yaparak lige güzel bir giriş yaptık. Sırada şimdi önemli rakiplerimiz var. Onlar için hazırlanıyoruz. Hedefimizdeki maçları da alıp ilk devreyi birinci bitirmeyi hedefliyoruz. Motivasyonumuz çok iyi durumda, birlik beraberliğimiz çok iyi konumda gidiyor. Seyirci her hafta artıyor. Kuzeyboru ismi herkes tarafından duyulmaya başladı. Herkesin ilgisini çeken bir kulüp haline geldik" dedi.