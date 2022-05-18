SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

18.05.2022 23:54

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 finalİSTANBUL,(DHA)- Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

İSTANBUL,(DHA)- Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9'uncu gününde, 5 Türk boksör finale yükselme başarısı gösterdi.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Şennur Demir, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale isimlerini yazdırdılar. Final müsabakaları 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final
SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final
SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final
SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: DHA

Türkiye, Boks, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement