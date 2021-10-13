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Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı - Son Dakika

Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

13.10.2021 13:24
Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

Kadınlar Euroleague, oyuncularının ve kulüplerinin sahaya her adım attıklarında gururla sergiledikleri değerleri keşfetmeye ve tanıtmaya çalışmak amacıyla yeni bir kampanya olan Gururla Kadın'ı tanıttı.

Kadınlar Euroleague, oyuncularının ve kulüplerinin sahaya her adım attıklarında gururla sergiledikleri değerleri keşfetmeye ve tanıtmaya çalışmak amacıyla yeni bir kampanya olan Gururla Kadın'ı tanıttı.

Dünyanın dört bir yanından en iyi kadın sporcuların temsil edildiği turnuvada, bu proje Avrupa ve ötesindeki takipçilere ve topluluklara ilham vermek ve kadın basketbolunu teşvik etmek konusundaki etkileri en üst düzeye çıkarmaya çalışacak. Kadınlar Euroleague'de oynamak, dünyanın dört bir yanından gelecek vadeden her basketbolcu için bir hedeftir ve bu hayalin peşinden gitmek, turnuvaya özgü olan kültür ve altyapının dinamik bir karışımını oluşturmaktadır. #ProudlyWoman, bu geniş çeşitliliği sergilemenin yanı sıra, taraftarların sporcuları tanımaları ve onlarla ilişki kurmalarını sağlamak umuduyla sporcuların hikayelerinden yararlanmayı hedefliyor.

KAMİL NOVAK: "HER SEZON ÇITAYI YÜKSELTMEYE KARARLIYIZ"

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak konuyla ilgili olarak, "Kadınlar Euroleague son yıllarda inanılmaz adımlar attı ve her sezon çıtayı yükseltmeye kararlıyız. Bu büyümenin kalbinde, elbette, Kadınlar Euroleague'i bu kadar özel yapan, Avrupa'dan ve dünyanın her yerinden gelen yetenekli, hırslı ve ilham verici kadınlar var. Yeni kampanyanın başlatılmasının rekabetin bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

Projenin bir kısmı, genç oyuncuların hikayelerden nasıl ilham alabileceklerini ve nesiller arasındaki bu köprünün nasıl gelişeceğini keşfetmekten oluşacak.

(İHA)

Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı
Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı
Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı

Basketbolcu, Euroleague, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar Euroleague 'Gururla Kadın' kampanyasını başlattı - Son Dakika
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