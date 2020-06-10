SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu - Son Dakika

SPOR Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu

Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA) -

Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan tedbirlere uyan Beşiktaş, TFF 2'nci Lig ve amatör takımların kalecileri, liglerin yeni dönemine parkta hazırlandı. Kaleci antrenörü Celalettin Barut nezaretinde parkta antrenmanlar gerçekleştiren genç eldivenler, hem eğlendi, hem de spor yaparak kondisyon tuttu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durdurulmasının ardından sporcular, pandemi sürecinde bireysel çalışmalarını gerçekleştirdi. Birçok sporcu, kondisyonunu tutabilme amacıyla evde çalışmalarını sürdürürken, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 3 genç eldiven ise bu süreci parkta antrenmanlar yaparak değerlendirdi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın U17 Takımının kalecisi Gökalp Karakayalı (17), Spor Toto BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor'un kalecisi Hüseyin Durgut (20) ve TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'un U10 Takımı'nın kalecisi Onur Barut (10), kaleci antrenörü Celalettin Barut nezaretinde antrenmanlarını, yaşadıkları sitenin bahçesindeki park alanı ve yürüme yollarında yaptı. 'Yeni normal' adımlarının öncesini kapsayan bu süreçte, liglerin yeniden açılacağı güne dek antrenmanlarını parkta gerçekleştiren genç eldivenler, böylelikle hem eğlendi hem de spor yaparak kondisyon tuttu.

DÜZENLİ ANTRENMANLAR YAPTIK

Antrenmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan kaleci antrenörü Celalettin Barut, Pandemi sürecinde sahahların kapatılması, bizleri böyle bir çalışmaya sevk etti. Çocukların kilo almalarını önlemek, form durumlarını iyi seviyede tutmak amacıyla sitemizin içerisindeki alanlardan yararlanıyoruz. Yeşil alanları, parkımızı ve yürüyüş alanını değerlendirerek antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Süreç boyunca da çocuklarımızla düzenli antrenmanlar yaptık. Antrenman yaparken de eğlenerek bu süreci geçiriyoruz dedi.

KONDİSYONUMUZU KAYBETMİYORUZ

Spor Toto BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor'un kalecisi Hüseyin Durgut, Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, sitemizde antrenmanlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı sahalar kapalıydı, biz de sitemizdeki alanları değerlendirdik. Bu sayede kondisyonumuzu kaybetmedik. Teknik açıdan, kondisyon açısından iyiyiz diye konuştu.

YEŞİL SAHALARDAN DAHA EĞLENCELİ OLUYOR

Beşiktaş U17 kalecisi Gökalp Karakayalı da, Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız dönemde de çalışmalarımızı sürdürdük. Her şey daha iyi olacak inşallah. Park alanında çalışma yapmak yeşil sahalardan daha eğlenceli oluyor. Eğleniyoruz ifadelerini kullandı.

İnegölspor U10 kalecisi Onur Barut da, Koronavirüs nedeniyle evlerimizde olduğumuz için antrenman yapamıyorduk. Hocamız sayesinde sitemizin içindeki parkta antrenmanlarımızı yaptık. Parkta daha eğlenceli oluyor. Hem oyun oynuyorum, hem antrenman yapıyorum dedi.