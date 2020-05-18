SPOR Kano Federasyonu Başkanı ve milli sporculardan '19 Mayıs' mesajı - Son Dakika

Kano Federasyonu Başkanı ve milli sporculardan '19 Mayıs' mesajı

ANKARA, (DHA) - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve milli sporcular Hilal Avcı, Serkan Kakkaç ve Özge Uzar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görüntülü mesajla kutladı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve milli sporcular Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla kutlama mesajı paylaştı. Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, evde çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs demek Milli Mücadele'nin başlangıcı demek. 19 Mayıs kurtuluşun başlangıcı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

MİLLİ KANOCULAR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Milli kanocu Hilal Avcı ve Özge Uçar da çektikleri videoda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Milli kanocu Serkan Kakkaç ise kutlama mesajında "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize hediye etmiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.