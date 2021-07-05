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Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç - Son Dakika

Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç

05.07.2021 10:08

Son dakika haberlerine göre "Kimseye kolay puan vermeyeceğiz""Adaptasyon sorununu erken çözebilirsek kimsenin hayal edemeyeceği bir Rizespor izletebiliriz" "Bülent hoca takıma enerji aşıladı" "Kaptanlık görevini en iyi şekilde yürüteceğimden şüphem yok" "Rakip olarak geldiğimizde taraftar baskısını hissediyorduk"...

"Kimseye kolay puan vermeyeceğiz"

"Adaptasyon sorununu erken çözebilirsek kimsenin hayal edemeyeceği bir Rizespor izletebiliriz"

"Bülent hoca takıma enerji aşıladı" "Kaptanlık görevini en iyi şekilde yürüteceğimden şüphem yok" "Rakip olarak geldiğimizde taraftar baskısını hissediyorduk"  "Muhammet Demir ve Adem Büyük önemli isimler"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM,

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da bu sezon kaptanlık görevini de üstlenecek tecrübeli defans oyuncusu Selim Ay, yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."ADAPTASYON SORUNUNU ERKEN ÇÖZEBİLİRSEK KİMSENİN HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR RİZESPOR İZLETEBİLİRİZ"Yeni sezon öncesi adaptasyon sorununu erken çözmeleri durumunda çok iyi bir sezon geçireceklerini söyleyen Ay, "Çaykur Rizespor sezona yeni bir yapılanmayla başladı. Yönetim ve emek veren birçok isimle yollar ayrıldı. Yeni yönetim geldi yeni futbolcu arkadaşlarımız da gelecek. Hedeflerimiz büyük ama yaşanılan bu süreç kolay bir süreç değil. Bu dönemleri en az hasarla atlatmak çok önemli. Geçen sezon hocamızın gelişiyle elde ettiğimiz o pozitif havayı yakalayabilirsek, adaptasyon sorununu kısa sürede çözersek kimsenin tahmin edemeyeceği bir Çaykur Rizespor izleteceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. "BÜLENT HOCA TAKIMA ENERJİ AŞILADI"Takımın başına teknik direktör Bülent Uygun'un gelmesinin ekibin içindeki havayı olumlu şekilde değiştirdiğini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "Bülent hoca ilk geldiğinde kazanamayan, puan alamayan bir Rizespor vardı. Takıma enerji aşıladı, özgüveni artıran çalışmalar yaptı, yardımcıları takımla birebir ilgilendi. Bu işin teknik ve taktik boyutu var ama psikolojik boyutu da çok önemli ve hoca bu psikolojik durumu terse çevirdi. Bir, iki ufak dokunuşla takımdaki havayı değiştirdi. Takım kazandıkça, içerdeki enerji de değişti. Bu yıl adaptasyonu hızlı atlatırsak güzel bir sezon olacak" şeklinde konuştu. "KİMSEYE KOLAY PUAN VERMEYECEĞİZ"Özellikle iç saha maçlarında rakiplerine kolay puan vermeyen bir takım olacaklarına vurgu yapan Ay, "Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç. UEFA Kupaları ve üst sıralara oynamak hedef olabilir ve bu hep söylenir. Ancak takım, taraftar tüm camia bu başarıya aç. Bu da bize pozitif enerji veriyor ama bu kolay bir şey değil. İç sahada rakiplerinin korkulu rüyası olursan daha kolay yükseliyorsun. Konyaspor'dan geldim ve bunu orada başardık. Rakiplerimiz deplasmana geldiğinde tedirgin olacak. Kimseye kolay puan vermeyeceğiz. Antrenmanlarda buna çalışarak, ilk hazırlık maçından itibaren bunu uygulayarak alışkanlık haline getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu."KAPTANLIK GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİMDEN ŞÜPHEM YOK "Karadeniz ekibinde kaptanlık görevine getirilmesini de değerlendiren Ay, "Konyaspor'da da kaptanlık yaptım. Burada ikinci senemde bana bu görevi layık gören başkanımız Tahir Bey ve yönetim kuruluna, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Çok yabancı olduğum bir konu değil. Takım arkadaşlarımla birlikte bunu en iyi şekilde yürüteceğimden şüphem yok. Rize halkının da şüphesi olmasın" dedi."RAKİP OLARAK GELDİĞİMİZDE TARAFTAR BASKISINI HİSSEDİYORDUK"Rizespor'un etkili bir taraftarı olduğunu da söyleyen Ay, "Taraftarımızla sadece sosyal medya üzerinden bir araya geldik. Onların desteğini alarak maça çıkamadık. Rakip olarak geldiğimizde bu baskıyı hissediyorduk. Çaykur Rizespor taraftarı, özellikle rakipleri iç sahada baskı altına alabiliyor. Yeni bir oluşum var ve onlardan sabırlı olmalarını istiyorum. Personel, oyuncu, taraftar, basın, teknik ekip bu zinciri kurduğumuzda, bu halkalar bir araya geldiğinde sabır da gösterilirse herkesin hayal ettiği o Çaykur Rizespor için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. "MUHAMMET DEMİR VE ADEM BÜYÜK ÖNEMLİ İSİMLER"

Türk futbolunda forvetlerin baskıyı kaldırma konusunda yabancı oyunlara göre daha hassas olduğunu söyleyen Ay, "Bu iş biraz da psikoloji işi. Yetiştirilme şekli mi, ya da toplumsal baskıdan dolayı mı bilemiyorum ama yerli oyuncu ülkede futbol oynamak istemiyor. Artık oyuncular, genç yaşta yurt dışına gitmek istiyor. Yabancı oyunlar ise bu baskıyı işin bir parçası olarak görüyor. Daha önce de söyledim, performansına da bağlı olarak Muhammet Demir iyi santrfor, son haftalarda da ön plana çıktı. İsim unutmak istemiyorum ama Adem Büyük bu sezon iyi bir performans gösterdi. Bunda psikolojik etkenler çok daha fazla. Türk futbolcular psikolojik olarak daha çok etkileniyor" dedi.

Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç
Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç

Selim Ay, Rizespor, oyunlar, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaptan Selim Ay: Çaykur Rizespor büyük bir camia ve başarıya aç - Son Dakika


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