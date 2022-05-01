SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika
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SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

01.05.2022 10:28

SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı Yasin ALDEMİRKARABÜK,(DHA) - Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı Yasin ALDEMİRKARABÜK,(DHA) - Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un şampiyon olması Karabük'te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar, 100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde toplandı. Trabzonspor bayraklarıyla caddede bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı
SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı - Son Dakika


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