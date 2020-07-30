SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş - Son Dakika

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyişOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)-Fatih Karagümrük taraftarları Adana Demirspor maçı öncesinde Vefa Stadyumu çevresinde karşılaşma saatini bekliyor.

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)-

Fatih Karagümrük taraftarları Adana Demirspor maçı öncesinde Vefa Stadyumu çevresinde karşılaşma saatini bekliyor.

TFF 1'inci Lig play-off finali karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Fatih Karagümrüklü taraftarlar ise takımlarının bu zorlu mücadelesi öncesinde Vefa Stadyumu'na bir araya geldiler. Renkli görüntülerin de olduğu Vefa Stadyumu çevresinde bir taraftar kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye köpeği ile geldi. Taraftarın Karagümrük atkısının boynuna sardığı köpek ilgi çekerken kırmızı-siyahlı taraftarlar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları açıklamada Süper Lig hasretlerine son vereceklerine inandıklarını dile getirdiler. Taraftarlar, Süper Lig için son bileti takımlarının alacağını ve gelecek sezon Süper Lig'e renk getireceklerini de ifade ettiler.

SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:01

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi         
19:08
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu         
19:07
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi         
18:27
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor         
15:43
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti         
15:01
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı         
14:45
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı         
13:41
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 03:20:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Karagümrüklü taraftarlardan Süper Lig için heyecanlı bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei