Son Dakika Haberleri: Spor karakartal'ın izinde beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı
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Spor karakartal'ın izinde beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı

2 saat önce

SPOR Karakartal'ın izinde Beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandıALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı.

SPOR Karakartal'ın izinde Beşiktaş fotoğraf yarışması sonuçlandı

ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen 'Karakartal'ın İzinde Beşiktaş' fotoğraf yarışması sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 145 fotoğraf değerlendirilmeye alındı.

Değerlendirme sonrasında 17 fotoğraf, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenmeye başlanırken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerni Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından takdim edildi. Fikret Orman, yarışmacılarla birlikte sergiyi de gezerken, fotoğrafların 20 Ekim tarihine kadar müzede sergileneceği ifade edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
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