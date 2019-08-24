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SPOR Kardemir Karabükspor sezonu törenle açtı

30 dakika önce

SPOR Kardemir Karabükspor sezonu törenle açtıBülent DİKTEPE KARABÜK (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup etti.

SPOR Kardemir Karabükspor sezonu törenle açtı

Bülent DİKTEPE KARABÜK (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken sezon açılışında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup etti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen 50'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları ve sezon açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli gösterilerin ardından konserler başladı. Teknik direktör İsmail Demirci, teknik kadro ve futbolcular tanıtıldı.

Yönetimiyle birlikte taraftarlarını selamlayan kulüp başkanı Mehmet Yüksel, ??Eğlencemize, futbolumuza bakalım. Hepinizi seviyoruz. Bizim arkamızda olmanızı istiyoruz dedi. Törenin ardından Kardemir Karabükspor ligde aynı grupta mücadele edeceği Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor, Karabük, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
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