Spor Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından Mustafa Denizli Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyuz"Mücadelenin hakemi son derece ümit verici" Hamza Hamzaoğlu "Bir puan bizi farklı yerlere taşıyacaktı ama yine başaramadık"Mustafa AKIN - Ali DANAŞ İstanbul ,( DHA ) -Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç öncesinde bu şekilde bir mücadele olacağı düşünceleri arasında olduğunu ifade ederek, "Hedeflerimiz açısından son derece önemliydi. Erzurum için de ligdeki konum itibarıyla son derece önemliydi ve zaman daralıyor bir an önce üst tarafa yaklaşma isteği vardı ama bunu başaran bugün biz olduk. Mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık vardı bu da futbolcuları fiziksel yönde etkilemiş olabilir. Golü bulduk öncesinde de sonra da pozisyonlar oldu. Zor bir 90 dakika geçti ve böyle bir maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi."MÜCADELENİN HAKEMİ SON DERECE ÜMİT VERİCİ"Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük hakkında da konuşan Mustafa Denizli, "Maçtan önce haftanın hakemleri açıklandığında ligde çok fazla tecrübesi olmayan bir hakem profili ile karşı karşıya kaldım. Son derece ümit verici bir hakem. Türk futboluna uzun süreler hizmet eder. Hakemlik adına artı bir puan diye düşünüyorum. Ligde geriye baktığımızda hak etmediğimiz ve hak ettiğimiz bir çok maç kaybettik. Ama neticede her takım her takımı sahada yenebileceği kapasitede. Evimizde galip geldiğimiz için son derece mutluyum. Son derece zor bir mücadeleydi ama kazandık" diye konuştu.HAMZA HAMZAOĞLU 'BİR PUAN BİZİ FARKLI YERLERE TAŞIYACAKTI AMA YİNE BAŞARAMADIK Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarından sonra Kasımpaşa maçını kazanmak için ümitli olduklarını ifade ederek, "Belki buradan alacağımız bir puan bizi farklı yerlere taşıyacaktı ama yine başaramadık. Oyuncularıma söyleyecek bir şey yok, çok mücadele ettiler. Gol yollarındaki sıkıntımız, çok gol yememiz bu maçta da başımıza geldi. İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ama ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Oyuncularımız üzgün, biz de üzgünüz. Kasımpaşa'yı tebrik ederim" dedi.Hamzaoğlu ayrıca hakem Zorbay Küçük'ün iyi maç yönettiğini ve mücadelenin ilk yarısında hava sıcaklığından etkilendiklerini söyledi.