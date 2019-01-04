Son Dakika Haberleri: Spor Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik'in Açıklamaları

Spor Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik'in Açıklamaları

1 saat önce

Spor Azad Toptik Şampiyon olmak için kadromuz yeterliİSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa'nın yeni transferi Azad Toptik, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Spor Azad Toptik Şampiyon olmak için kadromuz yeterli

İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa'nın yeni transferi Azad Toptik, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin büyük takımlarından birine transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Toptik, Burada olmaktan çok mutluyum. Kazanabileceğimiz en fazla maçı kazanarak burada tarih yazmak istiyorum dedi.

Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'ni çok beğendiğini söyleyen Azad Toptik, Hayatım boyunca bu kadar büyük ve güzel bir tesis görmemiştim. Burada olmaktan çok mutluyum ifadelerini kullandı.

Toptik son olarak şampiyonluk şanslarını şöyle yorumladı Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli, aynı zamanda şans da yanımızda olursa şampiyon oluruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

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