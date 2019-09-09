Spor kayseri basketbol'un yeni transferi barbee sağlık kontrolünden geçti

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Barbee sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Shacobia Barbee sağlık kontrolünden geçti.

Kayseri ekibinin son transferi 25 yaşındaki ABD'li basketbolcu şehre gelerek Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Takım menajeri Semih Tektaş ile hastaneye gelen Shacobia Barbee'ye, bazı tetkikler yapıldı. Oyun kurucu-forvet mevkisinde oynayan 1.78 boyundaki Amerikalı basketbolcu yeni takımı ile bu akşam ilk antrenmanına çıkacak.

BARBEE: UMARIM İYİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ

Sağlık kontrolü sonrası açıklamalarda bulunan Shacobia Barbee, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım sakatlıksız ve güzel bir sezon geçiririm. Geldiğim için mutluyum" dedi.

LAKTAT TESTİNDEN GEÇTİLER

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Bellona Kayseri Basketbol oyuncuları, laktat testinden geçti. Lig hazırlıklarına da devam eden sporculara, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda laktat testi yapıldı. Takım menajeri Semih Tektaş, "Takım laktat testinden geçti. Sezon öncesi son kontrolleri yapıyoruz. Takım 1 hafta içerisinde tam olarak hazır olacaktır. Takıma 16 Eylül'de katılacak 1 sporcumuz daha var. O da ABD'den gelecek. 17-19 Eylül tarihleri arasında Erciyes Cup turnuvasını düzenleyeceğiz. Erciyes Cup'ta çekişmeli maçlar bizi bekliyor. Takım olarak kendimizi görmemiz açısından faydalı bir turnuva olacak. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımız bu sezon bizi desteklesinler, güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.