Son Dakika Haberleri: SPOR Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)-Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)-

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ligin 2'nci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın 2'nci kısmında ise çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Eray İşcan ve Alpay Çelebi antrenmana katılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
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