SPOR Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim - Son Dakika

SPOR Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim

6 saat önce

SPOR Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğimİlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2.

SPOR Kayseri spor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim

İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2.5 milyon TL değerindeki lüks otomobilini takıma bağışlayacağını açıkladı.

Recep Mamur Tesisleri'nde Pazar günü oynanacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor antrenmanını takip eden Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulundu. Tokgöz, takımın ligde kalması durumunda 2,5 milyon TL değerindeki otomobilini kulübe hediye edeceğini ifade ederek, Kasımpaşa mağlubiyeti bizi üzdü. Dün futbolcularla ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdim. Ben inanmadığım ve savaşmadığım yerde durmam. Arkamıza bakmadan mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini söyledim. Onlara bir de sürpriz yaptım. Takım ligde kalırsa spor arabamı kulübe hediye edeceğimi söyledim. Ben arabadan vazgeçtim. Onlara feda olsun. Takıma güveniyoruz dedi.

Haftasonu oynanacak Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini kaydeden Tokgöz, Geride kalan haftalar çok zor. İşin kolayını kaçırdık. Evimizde yenmemiz gereken fırsatı kaçırdık. Aynı puanda olduğumuz rakiple oynanan maçlar çok daha zor oluyor. Malatyaspor maçı da çok zor olacak. Biz burada kulübün büyüklüğüne saygı duyarız ama kazanmak için çok çalışacağız. Karşılaşacağımız takımın adı ve konumu ne olursa olsun biz bütün maçlara kazanmak için çıkacağız ifadelerini kullandı.

SPOR Kayserispor Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz Takım ligde kalırsa arabamı kulübe hediye edeceğim

Kayserispor, Malatyaspor, Hes Kablo, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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