SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var - Son Dakika
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SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var

14.08.2022 12:31

SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz varİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik.

SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum' dedi.

Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında İstanbulspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu belirten Gözbaşı, 'Mutluyum. Zor bir süreçten geçtik ama oturmuş kadronun faydasını gördük. Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba. Ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyuncularımız vardı. Biz bir takımız, bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sayın valimiz, Mehmet Özhaseki bakanımız ve büyükşehir belediye başkanımız, transfer yasağımızın olduğu bu dönemde daha büyük sıkıntılar yaşamamamız için gayret gösterdiler. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Burada hocamızın da etkisi görülüyor. Daha nice 3 puanlara' diye konuştu.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK: TRİBÜNLERİ BİRAZ DAHA DIRDIRMAMIZ LAZIM

Müsabaka sonrası açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 'Tribünleri biraz daha doldurmamız lazım. Sanki Türkiye Kupası finaline gidiyormuş gibi şehri bayraklarla donatalım. Görenler 'burada şampiyonluk maçı mı var' Neden bayraklarla donatılmış? desin? açıklamasında bulundu.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Çok şükür ki iyi bir kadromuz var - Son Dakika

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