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Spor kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik

6 saat önce

SPOR Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)İlyas KAPLAN - Samed Aydın SUN- KAYSERİ DHAİstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

SPOR Kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik (1)

İlyas KAPLAN - Samed Aydın SUN- KAYSERİ DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Erciyes Salonu'nda düzenlenen önceki kongrede yer alan sarı kırmızılı taraftarlar, bu kongrede de salona girmek istedi. Ancak Sarı-kırmızılı kulüp, bu kongrede salona taraftarların alınmaması kararı verdi. Kongre salonuna giremeyeceklerini öğrenen sarı kırmızılı taraftarlar da salona girmek isteyince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahalesi sonrası taraftarlar salon çevresinden uzaklaşırken, kongre salonu dışındaki gerginlik sürüyor.

Öte yandan Kayseri AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Kayserispor eski başkanı Erol Bedir konu ile ilgilli bir araya gelerek toplantı gerçekleştiriyor.

Spor kayserispor'da olağanüstü kongre öncesi gerginlik

Kayserispor, Kayseri, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
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