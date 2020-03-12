SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika

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SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
6 saat önce
SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında BcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
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