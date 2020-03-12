SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor

SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

25 dakika önce

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü, System.String[]

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında BcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu

Son Dakika Haberleri
17:40 Kayserisporlu yönetici, ligde kalma koşuluyla lüks otomobilini kurayla bir futbolcuya hediye edecek
17:40 Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi
17:37 Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
17:37 Murat Sancak: "Süper Lig'e çıkamazsak kongre yaparız"
17:30 Merih Demiral'dan corona virüsü açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:52:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]