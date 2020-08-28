SPOR Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

SPOR Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) -

SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yabancı ve yerli futbolcular yer aldı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda fubolcular kuvvet çalışması ve çift kale maç yaptı. Sarı kırmızılı futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.